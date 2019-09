Andrew Robertson desativa o Twitter após receber insultos

Andrew Robertson, lateral-esquerdo do Liverpool, desativou o Twitter após ter recebido vários insultos de outros utilizadores. O escocês, de 25 anos, foi visado pelos próprios adeptos dos reds por ter cometido o penálti que originou o primeiro golo do Nápoles, na derrota para a Liga dos Campeões (0-2), no San Paolo.





O treinador Jürgen Klopp até tinha criticado a marcação desse penálti, atirando-se ao VAR , mas alguns adeptos acabaram mesmo por não perdoar o jogador. No entanto, muitos outros saíram em defesa do jogador, com vários tweets, após este desativar a rede social.