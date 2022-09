Conte: «Jogadores do Sporting souberam sofrer em conjunto e foram bons a aproveitar os momentos finais»

Antonio Conte, treinador do Tottenham, analisou as incidências da derrota dos spurs em Lisboa, perante o Sporting (2-0), garantindo que os leões estiveram "focados" e souberam esperar."Foi um jogo equilibrado entre as duas equipas. Na segunda parte tivemos várias oportunidades para marcar e no final acabámos por perder. Sei que conseguimos fazer melhor nos últimos minutos. Lloris fez uma grande defesa e depois no canto concedemos um golo. Talvez não merecêssemos vencer o jogo, mas também não o merecíamos perder. Temos de analisar as coisas positivas e perceber as negativas a corrigir. Na Liga dos Campeões os jogos são difíceis e se queremos chegar à próxima fase temos de lutar muito, em especial neste grupo muito equilibrado entre todas as equipas", começou por dizer o técnico italiano dos londrinos."Quando olhamos para o resultado percebemos que talvez os jogadores do Sporting estavam focados até ao fim. Sofreram na segunda parte, foram uma equipa, estiveram unidos e aproveitaram a oportunidade para vencer o jogo. Souberam sofrer em conjunto e foram bons a aproveitar os momentos finais para ganhar. Não vi grandes diferenças [entre as equipas], exploraram os detalhes e aproveitaram um canto. É uma boa equipa, que venceu o campeonato há duas épocas e não é uma surpresa para mim. O nível da Liga dos Campeões é muito alto e para jogar nestas competições temos de reduzir os erros, porque podemos pagar caro e esta noite pagámos caro, contra uma equipa que mostrou estar habituada a esta competição. É uma pena, temos de analisar bem o jogo", concluiu Conte.