Conte: «Tenho muito respeito por Rúben Amorim pois já mostrou que é um treinador muito bom»

Antonio Conte viu o jogo do Tottenham adiado, tal como aconteceu com toda a jornada da Premier League. O treinador italiano dos spurs garantiu ser uma boa notícia pelo facto de ter mais dias de descanso."Não jogámos no sábado e conseguimos recuperar melhor. A situação melhorou pois com jogos de três em três dias é preciso fazer rotação para evitar lesões e dar mais energia. Com o adiamento do jogo com o Manchester City tenho possibilidade de apresentar um onze mais descansado", assumiu, em conferência de imprensa, passando depois por elogiar Rúben Amorim."Tenho muito respeito pois já mostrou que é um treinador muito bom mesmo sendo novo. Ele está a fazer um trabalho fantástico, ganhou a Liga passados vários anos e é sempre difícil jogar contra equipas portuguesas, não só o Tottenham. Temos muito respeito pois a Liga dos Campeões é muito difícil uma vez que jogamos contra as melhores equipas do Mundo", considerou Conte, que já foi campeão em Inglaterra."Cada técnico gosta de ter tempo para recuperar. Os meus jogadores criam-me muitas dificuldades mas acho que estamos no caminho certo pois quando jogamos na Champions precisamos de ter várias opções. Certamente vou tomar outras decisões pois contra o City estava a pensar em usar com alguns jogadores e mudei as minhas ideias. A decisão vai ser muito difícil pois o nosso calendário é muito apertado.""Sim, eu pensó que neste grupo há muito equilibrio e vai ser muito difícil pois podemos perder pontos em qualquer partida. Não vejo um favorito, temos a ambição de passar. Vai ser um jogo duro para ambas as equipas"."A rainha morreu e na terça-feira ficámos tristes pois falamos de uma pessoa que era uma figura ímpar no país. Há muita tristeza e quero deixar as minhas condolências à familia real pois o adiamento da jornada foi um importante sinal de respeito. É um momento histórico e triste ao mesmo tempo. A rainha tinha 96 anos mas na minha mente ela era imortal. Vou guardar este momento para o resto da minha vida."