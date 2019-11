Antonio Conte vai sofrer mas recusa chorar

Sensi, Barella, Asamoah e Alexis Sánchez continuam de fora no Inter, mas Antonio Conte recusa lamentar-se ou encontrar desculpas, em caso de um eventual deslize em Praga. "Há um desejo de fazer bem e antes do jogo não faz sentido chorar pela falta deste ou daquele jogador. Sempre pedi uma ótima resposta dos jogadores e eles sempre deram, por isso sinto-me muito calmo, porque mesmo em momentos difíceis sabemos como encontrar força e energia. Teremos de sofrer, como aconteceu aqui com o Barcelona e o Dortmund", declarou o técnico italiano, consciente da importância do jogo nas contas do apuramento para os ‘oitavos’. "Temos de ganhar, não há escolha", vincou.

O Slavia ainda não venceu, mas Jindrich Trpisovský acredita que o confronto com o Inter pode servir de ponto de viragem. "Queremos mudar a tendência já amanhã [hoje], com fome e intensidade". E deixa elogios ao homólogo italiano. "Está entre os cinco principais treinadores do Mundo. Estudei o trabalho dele no Chelsea e sinto-me inspirado por ele. Mas eu não me meto na vida sexual dos meus jogadores", disse o treinador da formação checa, provocando risos na sala de imprensa.