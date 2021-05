António Costa e a final da Champions: «O que ocorreu este fim de semana não pode servir de exemplo»

O primeiro-ministro António Costa comentou esta segunda-feira a presença de adeptos na final da Liga dos Campeões, disputada no Estádio do Dragão, no Porto.

"É evidente que estamos sempre todos a aprender com a forma como as coisas correm. Em primeiro lugar, quando foram fixadas as regras não estavam ainda abertas as fronteiras e os 12 mil lugares das pessoas que teriam de vir e voltar em regime de bolha, 9800 delas vieram nessas condições. Em segundo lugar, a DGS aumentou a lotação para 16500 pessoas e estiveram nos estádios 12 mil adeptos, mais duas mil relativos a corporate, jornalistas, etc. Todas as pessoas vieram com um teste negativo, sempre que houve suspeitas foram novamente testados. Houve apenas dois casos, um britânico e um português, funcionário de um serviço de catering", começou por dizer o primeiro-ministro.





"A atuação dos turistas não estava enquadrada porque entretanto as fronteiras reabriram, mas o Reino Unido tem uma das taxas de vacinação mais evoluídas da Europa. Não correu na perfeição. Todos os dias, infelizmente, há pessoas que não respeitam as regras de trânsito e não é isso que torna as regras ilegítimas. Haverá, pelo menos, 20% de pessoas que não respeitaram as regras da bolha", adicionou."Nos festejos do Sporting também houve dificuldade em manter a ordem pública. As nossas forças de segurança têm uma larga experiência. As nossas forças de segurança estão bem treinadas. Manifestamente que não correu tudo bem [na final da Liga dos Campeões]", atirou.

"O que ocorreu este fim-de-semana não pode servir de exemplo"



"A PSP já tem o seu relatório feito, os dados que indica são um número muito limitado de pessoas detidas. É evidente que o que ocorreu este fim de semana não pode servir de exemplo, tem de servir como lição. Não gostei das imagens, mas também é preciso ter em conta de que foram repetidas em loop, criando a ilusão de que eram imagens continuadas."



Resposta a Marcelo Rebelo de Sousa



"Também não gostei das imagens de adeptos ingleses a festejarem na praia da Oura. Há insatisfação por não haver mais turistas e satisfação por Portugal ter entrado na lista verde. Não podemos dizer que queremos turistas e depois dizer, em simultâneo, que não queremos turistas. A polícia geriu aquela situação da forma que entendeu mais adequada. Uma das primeiras lições que temos a tirar é que temos de dar mais informação aos turistas", terminou.