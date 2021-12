Antony: «Mostrámos a nossa força e conquistámos vitórias importantes»

Antony voltou a ser um dos destaques da equipa do Ajax frente ao Sporting. O internacional brasileiro marcou o segundo golo da equipa holandesa na vitória alcançada frente aos leões (4-2) e, no final, do jogo destacou o desempenho alcançado pelo clube de Amesterdão. "Estou muito feliz com meu desempenho e também com o de toda a equipa. Mostrámos nossa força e conquistámos vitórias importantes diante de grandes potências do futebol europeu. Estamos todos de parabéns", afirmou o camisola 11 do Ajax à sua assessoria de imprensa. Recorde-se que o jogador em Alvalade já tinha feito duas assistências, e termina a fase de grupos com dois golos e cinco assistências.Após ter ajudado a seleção olímpica canarinha a conquistar o outro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o jovem revela o sonho de continuar a "evoluir" para poder disputar o Mundial. "Tenho de manter esse nível de atuação e concentração. Tenho muitos objetivos nesta temporada, e faço de cada jogo uma final. Eu quero continuar a evoluir e a ajudar o Ajax a conquistar vitórias", conclui.