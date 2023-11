Antuérpia multado por comportamento do público na receção ao FC Porto

O Antuérpia foi hoje multado em 20 mil euros, com uma sanção suspensa de interdição parcial do estádio, devido ao comportamento do público na derrota caseira com o FC Porto (4-1), para a Liga dos Campeões de futebol.

Segundo comunicado da Comissão de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA, o jogo de 25 de outubro em Bosuil teve mau comportamento dos adeptos belgas, pelo que o clube é agora multado em 20.000 euros e uma interdição de "pelo menos três mil lugares", esta última uma pena suspensa por dois anos.

Evanilson, aos 46, 69 e 84 minutos, e Eustáquio, aos 54, fizeram os golos dos 'dragões', depois de Yussuf ter adiantado os belgas aos 37.

Esta terça-feira, dia em que o FC Porto recebeu o Antuérpia e voltou a vencer (2-0), foram detidos três homens no âmbito da operação de policiamento a este jogo, segundo anunciou a PSP, que deteve um homem por suspeita de desobediência qualificada, por não ter cumprido uma ordem de interdição de acesso a recintos desportivos.

Foi também detido um homem por alegada contrafação e um outro por suspeitas de ofensas à integridade física.

Antes, na noite de segunda-feira, fonte da PSP adiantou à Lusa que cerca de 300 adeptos do campeão belga causaram distúrbios na baixa do Porto, na zona da Ribeira.