Após expulsão, Sergio Ramos passa a ser recordista de cartões em tudo o que 'mexe'

Ao ser expulso na derrota caseira do Real Madrid frente ao Manchester City (1-2), na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Sergio Ramos bateu mais um recorde no que respeita a cartões vermelhos. O capitão merengue igualou Edgar Davids e Zlatan Ibrahimovic como os jogadores que mais vezes (4), receberam ordem de expulsão numa partida da Champions, num total de 26 em toda a carreira.





Real Madrid em desvantagem e Ramos out para 2.ª mão?

Mas há mais. Segundo o especialista em estatísticas 'MisterChip' (como é conhecido no Twitter), o internacional espanhol tem toda uma série de recordes no que respeita a admoestações e expulsões. A saber:- Jogador com mais cartões e vermelhos na história do campeonato espanhol;- Jogador com mais cartões e vermelhos na história da Liga dos Campeões;- Jogador com mais cartões e vermelhos na história do Real Madrid;- Jogador com mais cartões na história da seleção espanhola.