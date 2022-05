Apostadores confiam na vitória do Liverpool na final da Champions, segundo 'Betano'

Real Madrid e Liverpool disputam este sábado a final da Liga dos Campeões, em Paris. Mais de metade dos apostadores (53%) estão confiantes na vitória do clube inglês, segundo dados da 'Betano'. Também as odds dão o favoritismo à equipa orientada por Jürgen Klopp: 2.10 para a vitória dos reds e 3.60 para o triunfo dos merengues.De acordo com as apostas já feitas com a referida casa de apostas desportivas, 78% dos apostadores acreditam que o jogo terá menos de três golos marcados e 97% prevê que ambas as equipas marquem pelo menos um golo. Já quanto a marcadores do encontro, as preferências vão para Karim Benzema (55%) do lado do Real Madrid e para Luís Diaz (13%) no caso do Liverpool.