Arbitragem de Tiago Martins debaixo de fogo na Sérvia

A arbitragem de Tiago Martins no encontro de terça-feira entre Estrela Vermelha e Copenhaga, da primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, está debaixo de fogo.A equipa sérvia, bem como a imprensa daquele país, não compreende algumas decisões tomadas pelo juiz português na partida, nomeadamente o penálti que deu o empate aos dinamarqueses - o jogo terminou 1-1. O treinador do Estrela Vermelha, Vladan Milojevic, falou mesmo de "decisões estranhas".O clube sérvio mostrou nas redes sociais alguns lances do encontro, nomeadamente um em que terá ficado um penálti por marcar a seu favor.