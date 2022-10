Árbitro anula golo a Taremi, assinala penálti para o Bayer e Diogo Costa vira 'herói'

Os minutos finais da primeira parte do duelo entre FC Porto e Bayer Leverkusen foram vividos com grande emoção nas bancadas. Mehdi Taremi colocou os dragões na frente aos 42 minutos num lance que viria a ser anulado pela equipa de arbitragem que, na sequência da análise ao lance do avançado iraniano acabou por assinalar um penálti a favor dos alemães por mão na bola de David Carmo no início da jogada. Chamado a intervir, Diogo Costa brilhou entre os postes e virou herói no Dragão.