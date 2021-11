Árbitro de má memória para o Sporting dirige Barcelona-Benfica

Sergei Karasev é o árbitro designado para dirigir o Barcelona-Benfica, encontro da 5.ª jornada do grupo E da Liga dos Campeões, que vai ter lugar terça-feira às 20 horas em Camp Nou. O russo dirigiu recentemente o jogo entre o Sporting e o Besiktas. Esteve também no Schalke 04-Sporting (4-3) de 2014, numa noite em que foi vilão. Nessa partida na Alemanha, depois de outros erros grosseiros e de um trabalho que vinha a ser adjetivado de deplorável, o mais escandaloso estava reservado para o fim. A um minuto do final da partida, e numa altura em que o marcador assinalava 3-3, o árbitro transformou uma bola na cara de Jonathan em penálti a favor do Schalke. Di Matteo nem teve coragem de festejar...Sergei Karasev, de 42 anos, nunca arbitrou qualquer jogo das águias. Igor Demeshko e Maksim Gavrilin serão os árbitros assistentes e Kirill Levnikov estará na função de quarto árbitro. O italiano Massimiliano Irrati será o videoárbitro (VAR), assistido pelo também transalpino Paolo Valeri (AVAR).