Árbitro do Inter-Benfica já mostrou amarelo a Roger Schmidt

O encontro entre o Inter e o Benfica, amanhã à noite, a contar para a 2.ª jornada do Grupo D da Liga dos Campeões, será dirigido pelo holandês Danny Makkelie, velho conhecido de Roger Schmidt. A 23 de janeiro de 2022, então ao leme do PSV, o alemão foi admoestado pelo árbitro, contestando um lance que precedeu o segundo golo do Ajax. A equipa de Amesterdão venceu, por 2-1.O PSV liderava a liga holandesa quando recebeu o Ajax, em partida a contar para a 20.ª jornada. A polémica estalou momentos antes do segundo golo do conjunto visitante, tendo os da casa alegado que a bola tinha saído. "Entreguem a taça ao Ajax", protestou Schmidt, na direção do quarto árbitro, Jeroen Manschot. O inspetor da polícia, que na noite de terça-feira vai estar em San Siro, admoestou o agora treinador do Benfica com o cartão amarelo.A equipa de Eindhoven alegou que a bola tinha transposto, na totalidade, a linha lateral, mas Makkelie, de 40 anos, explicou que isso não tinha sido possível detetar através das imagens do vídeo-árbitro, pelo que o jogo prosseguiu e o golo foi validado. Mais tarde, o alemão, de 56 anos, queixou-se do Ajax ser frenquentemente favorecido pelas arbitragens.Apesar destas palavras e do amarelo, Schmidt escapou ao castigo. Um porta-voz da federação holandesa justificou-se, alegando que o treinador "não ofendeu ninguém". Em abril desse ano, já depois de ter anunciado o adeus ao PSV e conhecido o acordo com o Benfica, noticiado por, a equipa liderada pelo alemão ganhou a Taça da Holanda, numa final frente ao Ajax (2-1), jogo dirigido por... Danny Makkelie. Amanhã, San Siro assistirá ao reencontro de treinador e árbitro.