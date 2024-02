Árbitro holandês dirige o FC Porto-Arsenal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A UEFA nomeou o holandês Serdar Gözübüyük, de 38 anos, para arbitrar o encontro entre FC Porto e Arsenal, referente à primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, um duelo agendado para esta quarta-feira, às 20 horas, no Estádio do Dragão.É a segunda vez que o juiz holandês arbitra jogos europeus dos portistas, depois de ter estado na receção à Lazio, da Liga Europa, em 2021/22, jogo que os dragões venceram por 2-1. Também já dirigiu jogos de Benfica, Sp. Braga, V. Guimarães e Santa Clara nas competições da UEFA.Serdar Gözübüyük será auxiliado por Erwin Zeinstra e Johan Balder, o quarto árbitro será Joey Kooij, ao passo que no VAR estarão os compatriotas Dennis Higler e Pol van Boekel.