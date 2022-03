Árbitro italiano apita hoje na Champions mas arrisca ir para a 'jarra' na Serie A

Não é só em Portugal que os árbitros vão para a 'jarra' devido a erros grosseiros seja nas funções de juiz de campo ou de vídeo-árbitro. Em Itália, Davide Massa arrisca ir pelo mesmo caminho e ser afastado das nomeações na Serie A nas próximas semanas, segundo a Sky Sports, devido a um erro no Torino-Inter (1-1) do último domingo, onde foi o VAR.Esta situação está a já a ser amplamente difundida nos meios de comunicação franceses, tendo em conta que Davide Massa é um árbitro de elite da UEFA e está nomeado para apitar o jogo de hoje entre Lille e Chelsea, da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.O lance polémico registou-se ainda na primeira parte do encontro, quando o Torino estava em vantagem no marcador. Belotti, avançado do clube de Turim, recebeu a bola na área e foi atingido no pé direito por Rannochia, que tentava o desarme. Os relatos da imprensa internacional referem que Massa indicou ao árbitro de campo Marco Guida para retomar a partida, dizendo-lhe que Rannochia "tocou na bola e depois no pé".Paolo Casarin, antigo árbitro italiano, comentou numa rádio transalpina o episódio: "Mesmo uma criança vê este penálti, não precisas de ser árbitro internacional." Por esta situação, a Sky Sports adianta que Davide Massa não deverá ser nomeado nas próximas semanas pela comissão de arbitragem transalpina.O Inter Milão viria a empatar a partida diante do Torino com um golo de Alexis Sanchez já para lá do minuto 90. Davide Massa apitou, esta época, o Ajax-Sporting (4-2) na fase de grupos da liga milionária.