Árbitro turco nomeado para o Real Madrid-Sp. Braga

A UEFA nomeou o árbitro turco Halil Umut Meler, de 37 anos e internacional desde 2017, para arbitrar o encontro desta quarta-feira entre Real Madrid e Sp. Braga, da 4.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.A UEFA ainda não disponibilizou no seu site oficial as nomeações das equipas de arbitragem dos jogos de terça e quarta-feira, contrariamente ao procedimento habitual, no entanto foi a Federação turca a dar conta da nomeação de Halil Umut Meler.O juiz vai estrear-se em jogos dos arsenalistas, mas já dirigiu encontros europeus de Benfica e Sporting, tendo apitado a receção do Benfica ao Salzburgo, na 1.ª jornada desta fase de grupos. O VAR de serviço será o italiano Massimiliano Irrati.