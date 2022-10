Artur Soares Dias nomeado para o Copenhaga-Manchester City

A UEFA nomeou Artur Soares Dias para dirigir a receção do Copenhaga ao Manchester City, na terça-feira (17h45), a contar para a 4.ª jornada do grupo G da Liga dos Campeões.

O juiz de 43 anos, do Porto, que ontem dirigiu o Santa Clara-Sporting, terá como assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, enquanto Fábio Veríssimo será o quarto árbitro. Tiago Martins será o VAR e o AVAR o francês Benoit Millot.





Será o 2.º jogo de Soares Dias na presente edição da Champions, após ter estado no Liverpool-Ajax (2-1) da 2.ª jornada do Grupo A.Noutro âmbito, o árbitro Gustavo Correia e o assistente Francisco Pereira estarão nos jogos do Grupo 13 de qualificação para o Campeonato da Europa de Sub-17, que se realiza entre os dias 13 e 19 de outubro na Bulgária, envolvendo as seleções da Turquia, Suíça, São Marino e Bulgária.