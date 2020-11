Arturo Vidal perde a cabeça com o árbitro: «Tens ali a merda do VAR para ver e nada»

Arturo Vidal perdeu as estribeiras no jogo com o Real Madrid, para a Liga dos Campeões, e acabou por ser expulso. O jogador chileno do Inter irritou-se com o árbitro depois de cair na área e de não ter sido assinalado penálti.





O médio entendeu que foi derrubado por Varane mas o Anthony Taylor, que estava perto lance, e nada assinalou.Vidal viu um primeiro amarelo, mas depois gritou, furioso, na cara do árbitro e o juiz inglês mostrou-lhe um segundo amarelo e o consequente vermelho.A Gol Tv conta agora o que Vidal disse ao árbitro: "Tens ali a merda do VAR para ver e nada".O Inter ficou a jogar com 10, aos 33 minutos, e numa fase em que perdia por 1-0. O Real Madrid ganhou o jogo, por 2-0.