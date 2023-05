As caras de Rafael Leão e Ibrahimovic no Milan-Inter dizem tudo

A falta que este menino está a fazer ‍ #ChampionsELEVEN pic.twitter.com/BHwlxd1fT6 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 10, 2023

O Zlatan não está a lidar ‍??#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/nwKWlEGQ6A — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 10, 2023

Rafael Leão e Zlatan Ibrahimovic ficaram de fora do Milan-Inter ( 0-2 ), ambos por lesão, e não esconderam a desilusão e ansiedade com o rumo dos acontecimentos no relvado. A dada altura, a transmissão televisiva captou o internacional português, na reta final da primeira parte, a jogar as mãos à cara, num sinal de preocupação quando a sua equipa já perdia por dois golos sem resposta.Quanto a Ibra, protagonizou semelhante gesto mas já à beira do fim, quando a formação rossonera se preparava para sair derrotada nesta primeira mão das meias-finais.