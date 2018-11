As contas do FC Porto na corrida pelos 'oitavos' da Champions

Com a vitória diante do Lokomotiv Moscovo , o FC Porto deu mais um passo de gigante rumo ao apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, necessitando de apenas mais 1 ponto para carimbar o acesso à ronda seguinte da prova da UEFA.Atualmente com 10 pontos, os dragões comandam com 2 de avanço para o Schalke 04 e 6 para o Galatasaray. Por isso, caso empate na receção aos alemães na próxima ronda, a 28 de novembro, a equipa de Sérgio Conceição celebrará antecipadamente o apuramento, ainda que nesse caso adie a questão do primeiro lugar para a derradeira jornada. Caso consigam bater os alemães, aí os portistas matam dois coelhos com uma cajadada só, pois para lá do apuramento garantem igualmente o primeiro posto final no Grupo D.