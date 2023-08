As equipas apuradas e os potes já definidos para o sorteio da Champions

Com o apuramento do Sp. Braga , Portugal sabe desde já que esta temporada terá três equipas na fase de grupos da Liga dos Campeões, uma em cada pote do sorteio que se realizará na quinta-feira, no Mónaco.Benfica e FC Porto, pelas respetivas posições no campeonato, já tinham a entrada garantida e também já sabiam há várias semanas que ficariam, respetivamente, nos Potes 1 e 2. Já o Sp. Braga também sabia que, caso se apurasse, iria cair no Pote 3, ficando desde logo à mercê de apanhar um ou dois (e até três...) tubarões.Com três jogos pela frente no playoff, falta apenas fechar os Potes 3 e 4, havendo desde já a certeza que uma das posições do 3 será ocupada por Rangers ou PSV, equipas que se defrontam amanhã (por agora há empate a dois).A outra vaga do Pote 3 será 'discutida' entre Copenhaga, AEK e Young Boys, ainda que não haja confronto entre as equipas: se os gregos derem a volta ao Antuérpia (perdem por 1-0), será deles a vaga no Pote 3; caso contrário, se os helénicos perderem e o Copenhaga avançar, então serão os dinamarqueses a fechar esse terceiro pote. Há ainda um outro cenário, caso Copenhaga e AEK fiquem pelo caminho, então é o Young Boys quem fica com a vaga.Tudo para definir nos três jogos de amanhã, que fecharão os playoff e ditarão quais os possíveis adversários das três equipas portuguesas. Uma coisa é já certa: na fase de grupos os conjuntos portugueses não se poderão defrontar.- Man. City- Sevilha- Barcelona- Nápoles- Bayern Munique- Paris SG- BENFICA- Feyenoord- Real Madrid- Man. United- Inter Milão- Borussia Dortmund- At. Madrid- RB Leipzig- FC PORTO- Arsenal- Shakhtar Donetsk- Salzburgo- Rangers ou PSV- AC Milan- Sp. Braga- Lazio- Estrela Vermelha- Real Sociedad- Galatasaray- Celtic- Newcastle- Union Berlim- LensAEK-Antuérpia- Se ganhar, AEK entra no Pote 3- Se ganhar, Antuérpia entra no Pote 4Copenhaga-Rakow- Se ganhar (e o AEK não avançar), Copenhaga entra no Pote 3. Caso contrário, mesmo vencendo, fica no 4- Se ganhar, Rakow entra no Pote 4Young Boys- Entra no Pote 3 se AEK ou Copenhaga não se apurarem- Caso AEK ou Copenhaga se apurem, fica no Pote 4