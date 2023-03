As equipas apuradas para os 'quartos' da Champions: há apenas duas vagas por definir

Man. City e Inter Milão são os mais recentes apurados para os quartos-de-final da Liga dos Campeões, fazendo elevar para seis a conta de equipas com passaporte garantido para a fase que junta os oito melhores. Restam apenas duas vagas, às quais são grandes candidatos o Real Madrid (defende uma vantagem de 5-2 na receção ao Liverpool) e o Nápoles (que venceu por 2-0 em casa do Eintracht Frankfurt na 1.ª mão).O sorteio dos quartos-de-final realiza-se na sexta-feira, pelas 11 horas, com a presença garantida do Benfica. As partidas estão marcadas para 11/12 e 18/19 de abril.ChelseaBayern MuniqueAC MilanBenficaMan. CityInter Milão