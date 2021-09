As expectativas de Nuno Gomes para Benfica, Sporting e FC Porto nesta Champions

Nuno Gomes demonstrou-se satisfeito por Portugal ter três equipas na edição deste ano da Champions League, algo que não acontecia desde 2017, assumindo que é "muito bom para o futebol português". Em entrevista ao site da UEFA, o antigo jogador encarnado recordou os melhores momentos de águia ao peito admitindo ter sentido um "orgulho enorme em representar o Benfica na Champions League".





"Adorava disputar a competição. Lembro-me da minha época de estreia [1998/99], onde marquei cinco golos na fase de grupos, dois deles na visita ao PSV, num empate 2-2. Como jogador a melhor recordação foi a eliminação do Liverpool, em 2005/06, onde fizemos um grande jogo [vitória por 2-0] e conseguimos eliminar o campeão Europeu em título em pleno Anfield Road", recordou.O antigo avançado abordou o grupo do Benfica nesta edição da Liga dos Campeões admitindo que "Bayern e Barcelona são favoritos, mas Dínamo e Benfica vão querer também apurar-se" criando muitos "problemas" aos dois clubes. "O Dínamo é visto como o menos favorito do grupo mas tem uma excelente equipa, um grande treinador, muito experiente, além de muitos jogadores que fazem parte da selecção da Ucrânia", acrescentou.O internacional português reconheceu que "Sporting e FC Porto tiveram sorteios difíceis", admitindo que os dragões "têm o grupo mais difícil". "Se olharmos para o nome das equipas é também o mais imprevisível no que toca ao resultado final, até porque tem duas equipas, Liverpool e Atlético, que lutam nos últimos anos pelo título europeu", afirmou, não descartando o AC Milan, que "tem um enorme historial e já venceu a prova várias vezes". Contudo, recordou que "é no campo que se prova o real valor, não é o nome ou a história que valem"."No grupo do Sporting, Dortmund e Ajax são à partida os favoritos, mas acho que o Sporting tem legítimas expectativas de seguir em frente. O Ajax é sempre uma grande equipa e esteve perto da final há muito pouco tempo. O Dortmund está habituado a estar nas fases adiantadas na prova nos últimos anos, possui grandes jogadores, com o Haaland à cabeça", reconheceu.Nuno Gomes destacou ainda Haaland e Mbappé, admitindo que "são dois avançados extraordinários, muito jovens" e que ainda se vai "ouvir falar deles durante muito tempo". "Têm pontos em comum como a velocidade, a explosão a correr com bola, atacam bem a profundidade e são muito imprevisíveis. Mbappé tem muita qualidade, enquanto Haaland tem uma enorme potência, que muitas vezes é destrutiva para uma defesa. O Mbappé pode jogar em várias posições na frente de ataque, enquanto o Haaland é um jogador mais número 9, pelo que podem um dia jogar na mesma equipa, nunca se sabe".Contudo, o internacional português não esqueceu Cristiano Ronaldo admitindo que "é bom" vê-lo de regresso ao Manchester United. "Já sabemos que não há impossíveis para ele. É uma máquina, enche-nos a todos os portugueses de orgulho. Acredito que vai fazer tudo para ganhar títulos com o Manchester United. Ele vai marcar muitos golos, como tem feito em todo o lado durante todos estes anos", concluiu.