As tarjas da vergonha: Celtic pede ação da UEFA contra a Lazio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Lazio venceu o Celtic por 2-0 na terça-feira e o jogo ficou resolvido com dois tentos do profícuo Ciro Immobile. Mas ainda vai correr muita tinta a propósito deste embate da Liga dos Campeões.

Tudo porque os irreverentes adeptos da Lazio decidiram apresentar nesta receção aos escoceses diversas tarjas ofensivas e que vão contra todos os regulamentos da UEFA.

"Celtic clube pedófilo", "A fome terminou, vão para casa comedores de batata" e "Os bastardos fenianos tomaram banho hoje?" foram as frases que motivaram a ira dos adeptos do Celtic, uma vez que todas estas tarjas são referências históricas cruéis à 'Grande Fome' de 1800.

Entre 1845 e 1852 a Irlanda passou por um período de tremenda fome, doença e emigração devido à denominada 'Grande Fome'. A maioria das doenças registadas neste período estavam relacionadas com as batatas, que eram o único alimento disponível.

Aproveitando a ligação dos escoceses do Celtic ao povo irlandês, os adeptos da Lazio mostraram uma vez mais que não têm limites no que à provocação diz respeito. Tem a palavra o organismo máximo do futebol europeu.