At. Madrid: Favoritos no papel

Na visita ao Bayer Leverkusen, o Atlético Madrid quer dar seguimento à boa fase depois da vitória arrancada a ferros frente ao FC Porto e da goleada ao Celta de Vigo para o campeonato. Pela frente, os colchoneros têm um adversário que soma apenas um triunfo esta temporada e ocupa o 17º lugar na Bundesliga, mas a história exige prudência aos madrilenos: em quatro deslocações a Leverkusen só venceram uma vez, e na última, na fase de grupos da Champions de 2019/20, acabaram derrotados (1-2).

Diego Simeone é o primeiro a admitir que não espera facilidades. “Respeito muito os clubes alemães. São duros, muito competitivos. Espero uma equipa muito organizada, que nos vai tentar surpreender no contra-ataque”, analisou o técnico. El Cholo espera confirmar o favoritismo e refletiu sobre sobre a exigência de vitórias num clube como o Atlético: “É muito difícil estar 10 anos na Champions, mas ainda sinto a mesma emoção que sentia quando cheguei. Sou o primeiro a auto-exigir [vitórias] e o mais auto-crítico. Crescemos muito com as possibilidades que o clube nos deu, com os jogadores que temos e a competência exige dar o melhor a cada jogo.”

Oblak continua em dúvida

Além dos lesionados Giménez e Savic, Jan Oblak também não subiu ao relvado no treino de ontem e está em dúvida. O guardião pediu para não jogar em Vigo no campeonato e a ‘Marca’ escreve que a decisão está, de novo, nas mãos do esloveno: se sentir em condições vai a jogo, senão será Grbic a assumir a baliza.