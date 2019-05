Até o Ramadão testa os limites do Ajax

Depois de deixar pelo caminho Juventus e Real Madrid, o Ajax está a um pequeno passo de regressar a uma final da Champions, 23 anos depois da última presença em Roma. Com quatro troféus da mais importante prova de clubes da UEFA no museu, os holandeses mostram-se determinados em fazer história e nem a controvérsia em torno da decisão de Ziyech e Mazraoui em cumprirem o Ramadão afeta Erik Ten Hag. "Não estou preocupado. É uma escolha dos jogadores. Sei por experiência que podem funcionar bem, mesmo que cumpram o Ramadão", vincou o holandês.

A confiança do técnico, na abordagem a esta 2ª mão das meias-finais com o Tottenham, justifica-se com os resultados. A equipa ganhou por 1-0 em Londres e, no último domingo, conquistou a Taça da Holanda. Ainda assim, Ten Hag não entrou em euforia e deixou um aviso aos jogadores, que terão de correr mais do que fizeram nas anteriores eliminatórias. "O golo fora de casa foi importante, mas vamos começar o jogo como se estivesse 0-0. Vamos jogar num estádio com um ambiente incrível e esperamos que isso nos ajude. Quando defrontamos adversários da Premier League, sabemos que jogam com uma maior intensidade. Vimos a diferença contra o Real e a Juventus. Temos de voltar a testar os nossos limites. Mas acreditamos que somos capazes. Estamos em forma e ansiosos."

Ao lado do técnico, Daley Blind alinhou no discurso cauteloso. "Alguma pressão é sempre saudável, mas é a mesma que sentimos em outras grandes partidas. Sabemos que vai ser duro e que irá obrigar a equipa a ser agressiva, porque a eliminatória ainda não está decidida", destacou o experiente defesa de 29 anos, deixando uma mensagem de serenidade. "Não estamos nervosos, existe apenas um pouco de tensão saudável."



David Neres em dúvida



Ten Hag garantiu que apenas David Neres está em dúvida para o confronto de hoje. O jovem atacante brasileiro lesionou-se na final da Taça da Holanda, mas ontem trabalhou sem limitações e deverá alinhar, embora o técnico do Ajax evite abrir o jogo. "Provavelmente vai estar lá. Treinou a semana toda, mas ainda vamos avaliar se pode jogar os 90 minutos ao mais alto nível."



Casa cheia



A boa campanha do Ajax despertou o interesse no Mundo inteiro, ao ponto de o responsável pela comunicação do clube holandês descrever a conferência de imprensa como "a mais concorrida de sempre" realizada no Cruyff Arena.