Atlético Madrid vai ganhar uma fortuna ao receber final da Champions

Os cofres do At. Madrid vão ficar bem repletos depois desta Liga dos Campeões. Segundo as contas do 'Mundo Deportivo', os colchoneros vão receber aproximadamente 40 milhões de euros só pelo facto de albergarem a final da competição, entre Liverpool e Tottenham, no Wanda Metropolitano.Este valor acresce aos 69 milhões de euros recebidos pelos prémios referentes à participação e resultados na Champions - os rojiblancos chegaram aos 'oitavos' - e à quantia referente ao market pool, que andará à volta dos 11,7 milhões de euros.Feitas as contas, a atual edição da Liga dos Campeões rende aos espanhóis aproximadamente 120 milhões de euros.Mas não é só o clube que sai beneficiado pelo facto de a final ser no Wanda Metropolitano, pois o evento também será benéfico monetariamente para a cidade de Madrid. De acordo com o jornal espanhol, são esperadas 300 mil pessoas no dia 1 de junho e, olhando para as edições anteriores, é natural que circule muito dinheiro na capital espanhola.O 'Mundo Deportivo' recorda, por exemplo, a final no Estádio da Luz, que movimentou 45 milhões de euros em Lisboa. Já na final de Cardiff, no ano passado, foram deixados 60 milhões de euros.