Autogolo caricato de John Stones empata o Manchester City-Club Brugge: veja o momento

Está feito o empate (1-1) no Etihad Stadium, com um autogolo caricato de John Stones. Dois minutos depois de Phil Foden ter colocado o Manchester City na frente do marcador na partida com o Club Brugge, foi a vez dos belgas atirarem para o fundo das redes com uma pequena 'ajuda' adversária após alguma confusão na área da equipa inglesa.





