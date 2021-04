Azpilicueta: «FC Porto meteu intensidade e mostrou dinâmica»

Titular e capitão do Chelsea diante do FC Porto, Azpilicueta assumiu que os dragões souberam dificultar a tarefa dos londrinos, isto numa partida na qual, apesar de ter visto uma boa partida, assume que o Chelsea não esteve no seu melhor.





"Realizámos uma boa partida. Não foi a nossa melhor exibição, mas estes jogos decidem-se em detalhes e conseguimos sair na frente desta eliminatória. O FC Porto meteu intensidade e mostrou dinâmica. Criaram várias dificuldades, mas estivemos sólidos na defesa e práticos na resposta", comentou, à Eleven Sports."Era importante marcar e vencer. A reação da equipa após o último jogo foi boa. Queríamos estar à altura das exigências da Liga dos Campeões e acho que o demonstrámos bem", acrescentou.Já Mason Mount, autor do primeiro golo, explicou essa jogada e admitiu que o triunfo foi suado. "Apenas tentei com um toque meter a bola na baliza. Fui feliz no domínio, mas consegui finalizar bem. Foi um jogo complicado. Eles meteram-nos pressão, mas defendemo-nos bem e fazer o golo naquele momento do jogo ajudou-nos a relaxar."