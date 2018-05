Gareth Bale, autor de dois golos na final da Liga dos Campeões, afirmou este sábado que merecia ser titular na partida de Kiev, dizendo ainda que marcou o golo mais bonito da sua carreira."Fiquei muito desiludido por não jogar de início. Senti que merecia. O melhor que podia fazer era entrar e causar impacto, e foi o que fiz. Melhor golo da carreira? Sim, tem de ser este. Foi na final da Liga dos Campeões, não há um patamar mais alto. Feliz por ganhar", referiu.Sobre a época, o galês crê que acabou por ser muito positiva com este título: "Desiludimos no campeonato, mas acabou por ser uma grande época. Sabíamos da nossa vontade. Sempre falámos disso no balneário".