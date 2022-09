Barak Bakhar: «O Benfica está forte, tem uma equipa melhor do que no ano passado»

Barak Bakhar, treinador do Maccabi Haifa, realizou esta segunda-feira, na sala de imprensa do estádio da Luz, a conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Benfica, agendado para as 20 horas de terça-feira [amanhã], sublinhando as diferenças no plantel encarnado comparativamente à última temporada."O Benfica está forte, tem uma equipa melhor do que no ano passado. Ganhou todos os jogos, tem uma equipa muito ofensiva. Temos de estar a 100% para um jogo agressivo e difícil", começou por dizer o técnico da formação israelita."É a terceira vez que estamos na fase de grupos [da Liga dos Campeões], primeira na última década. É difícil para as equipa israelitas conseguirem o apuramento, há um grande diferença entre liga israelita e as de topo na Europa. Analisamos o Benfica como um todo, não apenas as individualidades.""Benfica tem a vantagem de jogar em casa, mas vamos entrar para vencer e levar os três pontos", terminou.Também presente na conferência de imprensa, o médio ofensivo Dolev Haziza deixou claro que o Maccabi tudo fará para vencer. "Estramos em todos os jogos para ganhar e queremos levar os 3 pontos na bagagem para Israel".