Barcelona a ferro e fogo: Piqué perde as estribeiras e até troca insultos com Griezmann

O encontro estava ainda empatado a um golo mas o Barcelona, naqueles primeiros instantes da 2.ª parte, já estava a ser 'engolido' pelo Paris SG, que acabaria mesmo por vencer por 4-1 em Camp Nou. E Gerard Piqué, vendo o descalabro iminente, deu um raspanete aos seus colegas, pedindo para que não se despejasse as bolas e se mantivesse a posse.





Piqué cagándose y enfadandose en Griezmann, los atléticos keremos eso! #BarcaPsg pic.twitter.com/2FRNCXufZW — Davidpadin678 (@davidpadin678) February 16, 2021

Com a ausência de público, foi possível ouvir parte do diálogo do central com Griezmann. O francês dizia que já estava tudo resolvido mas as coisas escalaram a dado momento e houve mesmo troca de insultos entre ambos."Estamos a sofrer e andamos nisto há minutos", sentenciou o internacional espanhol.