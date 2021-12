Barcelona anuncia que jogo com Bayern Munique vai mesmo jogar-se à porta fechada

?? OFICIAL: El #BayernBarça se jugará a puerta cerrada — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 3, 2021

O Barcelona anunciou esta sexta-feira em comunicado que o jogo da 6.ª jornada da Liga dos Campeões com o Bayern Munique, na Alemanha, vai mesmo ser jogado sem público nas bancadas. Decisão tomada após o aumento de casos de Covid-19 no Baviera."É oficial: o Bayern Munique-Barcelona vai ser jogado à porta fechada. A partida a contar para a Liga dos Campeões não terá adeptos no estádio devido ao aumento sério de casos de Covid-19 na região da Baviera nas últimas semanas", pode ler-se no comunicado publicado pelo clube da Catalunha nas redes sociais.Uma hipótese que tinha sido levantada nos últimos dias e que agora se confirma, num jogo que interessa ao Benfica, visto que os encarnados estão dependentes do resultado do encontro entre catalães e bávaros para seguir para os 'oitavos' da Liga dos Campeões. A equipa de Jorge Jesus, recorde-se, precisa de bater o Dínamo Kiev e esperar que o Barcelona não vença em Munique.