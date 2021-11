Barcelona quer respeito

Coube a Sergi Barjuan a difícil missão de assumir de forma interina o comando técnico do Barcelona, após o despedimento de Ronald Koeman. O espanhol vai fazer o seu segundo (e mais importante) jogo ao serviço dos culés no terreno do Dínamo Kiev. Uma derrota na Ucrânia complica a vida do Barça na Liga dos Campeões. Por isso, o melhor remédio é mesmo vencer, até por uma questão de respeito...

"O Barça tem sempre a obrigação de ganhar", disse o técnico na antevisão. "E num momento débil como o de agora, a única forma de nos respeitarem é começar a ganhar. Amanhã [hoje] é o cenário perfeito para dar um murro na mesa", frisou.

Depois das duas derrotas iniciais frente a Bayern (0-3) e Benfica (0-3), o Barcelona venceu (1-0) o Dínamo Kiev em Camp Nou. Agora, na estreia de Barjuan na elite europeia, uma vitória pode valer o 2º lugar, caso o Benfica não vença em Munique. "Para mim é um orgulho estar aqui e representar o clube neste momento. Os catalães têm de ser fortes porque é nos momentos de fragilidade que temos de reagir", sublinhou.

O Barcelona vai a Kiev sem Piqué nem Agüero, mas viu recuperar Dembélé, Ansu Fati, De Jong e Ronald Araujo das respetivas lesões. Boas notícias para tentar inverter o ciclo de três jogos seguidos sem ganhar.

Do outro lado está o lanterna-vermelha do grupo. Na conferência de imprensa, Mircea Lucescu, técnico do Dínamo Kiev, deixou elogios... ao Benfica. "Está a demonstrar neste grupo ser uma equipa mais competitiva do que o Barcelona e eles só conseguiram um empate a zeros no nosso terreno", lembrou o treinador romeno. "Depois de cinco anos de ausência, estamos num grupo muito difícil, onde o Bayern tem uma vantagem enorme sobre as outras três equipas. Eu acredito nos meus rapazes e quero vê-los com grande motivação para fazer um bom jogo", finalizou.