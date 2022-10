Barcelona tenta milagre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Barcelona recebe esta noite o Bayern na esperança de que Camp Nou seja talismã para encetar um autêntico milagre. É que para continuar na luta pelo acesso aos 'oitavos', os blaugranas precisam não só de bater os bávaros - algo que não fazem há seis partidas - mas também que o Inter não vença o Viktoria Plzen.

Prova que a tarefa dos catalães se avinha hercúlea é que o treinador Xavi já fala na Liga Europa. "Queremos seguir em frente, mas se não for possível vamos entrar na outra competição como leões, para ganhar", disse o espanhol, que ainda assim garantiu ter "uma pequena esperança". A história não joga a favor do Barça que não vence os bávaros desde as meias-finais de 2014/2015 e, nos últimos três embates, nem sequer marcou. Lewandowski será arma apontada à baliza da antiga equipa, mas os culés podem até entrar em campo eliminados, já que o Inter entra em jogo às 17h45.

Os nerazurri sabem que uma vitória garante os 'oitavos' e não há intenções de facilitar frente ao clube menos cotado do grupo. Do Plzen também chega o aviso... para a Catalunha! "Jogamos pelo Viktoria, não pelo Barça", frisou o lateral Pernica.



Autor: V. B.