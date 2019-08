Olympiacos vence na Turquia e fica mais perto do playoff

Um golo de Giorgos Masouras, apontado aos 53', deu ao Olympiacos uma vitória importantíssima por 1-0 em casa do Basaksehir, deixando a formação grega, comandada por Pedro Martins, a um pequeno passo do apuramento para o playoff da Liga dos Campeões, ronda na qual poderá encontrar o FC Porto (os dragões também venceram fora, em casa do Krasnodar, igualmente por 1-0).





Com José Sá, Rúben Semedo e Daniel Podence na equipa titular, a formação helénica ainda sofreu no período de descontos, quando os turcos (já reduzidos a dez pela expulsão de Kahveci) tiveram ao seu dispor um penálti, mas cobrança o bósnio Visca desperdiçou, ao permitir a defesa a José Sá.Consulte o direto do jogo