Bayern conhece adversário na Liga dos Campeões e lembra final 'infeliz' de 2012

Depois de tomar conhecimento de que o Chelsea será o seu próximo na Liga dos Campeões, o Bayern Munique recorreu às redes sociais para lembrar a final da competição de 2012, noite em que os dois emblemas discutiram o título europeu de clubes.





Através da página oficial do Twitter, os bávaros publicaram um 'tweet' onde mostraram aos seus seguidores as palavras que o clube bloqueou naquela rede social, de forma a não receberem notificações sobre futuras publicações. E, sem com muito humor à mistura, as palavras bloqueadas foram, sem mais nem menos, "2012" e "Drogba", precisamente o ano em que a formação bávara perdeu o título europeu, com um golo do ex-avançado dos blues, Didier Drogba, aos 88 minutos, que empatou o encontro e levou-o para os penáltis. Na marca dos onze metros, o Chelsea levou a melhor e acabou por conquistar a Liga dos Campeões.