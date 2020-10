Bayern Munique-At. Madrid em risco devido a caso de Covid-19 nos bávaros

Serge Gnabry, do Bayern Munique, está infetado com o novo coronavírus e vai ficar em quarentena domiciliária, pelo que perderá o desafio de quarta-feira com o Atlético Madrid, na estreia da Liga dos Campeões.





Refira-se que a imprensa espanhola adianta que esse encontro está em risco, precisamente devido à possibilidade de o extremo alemão, de 25 anos, ter infetado alguns dos restantes colegas. Quanto ao estado de saúde de Gnabry, encontra-se assintomático e, segundo o clube, "está bem".

Este é o primeiro caso positivo da equipa de Hansi Flick e o segundo entre os internacionais alemães, depois do médio Ilkay Gundogan, do Manchester City, no fim de setembro.