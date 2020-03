Bayern Munique-Chelsea vai realizar-se à porta fechada

O encontro entre Bayern Munique e Chelsea, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, vai realizar-se à porta fechada, devido ao surto de Covid-19, informou esta terça-feira clube bávaro.

A receção dos germânicos aos londrinos, agendada para 18 de março, no Estádio Allianz Arena, será disputada sem público, de modo a prevenir o contágio, e vai ao encontro da regra estabelecida pelas autoridades regionais da Baviera, que hoje proibiu a realização de encontros com mais de 1.000 pessoas até 18 de abril.

No jogo da primeira mão, o Bayern venceu o Chelsea em Stamford Bridge, por 3-0, com dois golos do alemão Serge Gnabry e um outro do polaco Robert Lewandowski.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.000 mortos.

Cerca de 114 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 63 mil recuperaram.