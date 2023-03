Bayern-PSG: No fundo ambos sabem que isto ainda não acabou

Um golo de Coman desequilibrou a balança entre PSG e Bayern na primeira mão dos ‘oitavos’ da Champions. Ainda que este triunfo dê vantagem aos alemães, ambas as equipas sabem que isto ainda não acabou. E de hoje não passa, isso é certo. O apuramento para os quartos de final vai ficar decidido em Munique e, por esta altura, a estratégia já está mais do que alinhavada. Do lado dos bávaros, o plano é muito claro: não se pode dar espaço aos dois génios do Paris SG.

"Messi está sempre nas entrelinhas. Precisamos de parar os seus passes e evitar que ele mude de direção. O mesmo acontece com Mbappé. É um dos melhores do mundo", disse Nagelsmann, técnico do Bayern, que deve deixar Cancelo no banco e desvaloriza a ausência de Neymar.

Em termos históricos, as equipas não podiam estar mais niveladas. Ambas totalizam seis vitórias nos 12 duelos, todos na Champions. Hoje espera-se igual equilíbrio, embora os parisienses precisem de ser mais atrevidos para virar a eliminatória. "Temos de jogar muito mais do que na primeira mão. Queremos colocar intensidade e pressionar alto", disse Galtier, técnico do PSG, que ouviu Mbappé frisar que a continuidade em Paris não depende do futuro do clube na Champions.