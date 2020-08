Beckenbauer e a goleada do Bayern ao Barcelona: «Uma atuação assim só acontece uma vez»

Franz Beckenbauer, presidente honorário do Bayern Munique, acredita que as possibilidades de o clube bávaro bater o PSG na final da Liga dos Campeões, domingo, no Estádio da Luz, são de 50 por cento. E admitiu que um jogo como o que a equipa fez contra o Barcelona "só acontece uma vez".





"Nas meias-finais não jogámos como contra o Barcelona. Uma atuação assim só acontece uma vez. Mas o jogo contra o Lyon também me impressionou porque o Lyon também tem uma boa equipa. Os franceses tiveram as primeiras ocasiões e o Manuel Neuer fez um par de boas defesas. Depois o Bayern tomou as rédeas do encontro e nunca mais as largou", analisou Beckenbauer.E prosseguiu, antevendo a final: "Vai ser o jogo mais difícil da época. Acho que vai ser um encontro muito dividido. Espero que as equipas não se escondam demasiado e que joguem como até agora: com alegria e muita vontade. Trata-se de um duelo entre duas equipas que estão ao mesmo nível e diria que há 50 por cento de possibilidades para cada lado. Às vezes é preciso um bocadinho de sorte e se o Bayern a tiver, vai ganhar o jogo."