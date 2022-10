Benfica já conhece árbitro para jogo com o Maccabi Haifa

A UEFA já revelou as equipas de arbitragem para os jogos de quarta-feira da Liga dos Campeões e o Benfica ficou a saber que o encontro com o Maccabi Haifa, da última jornada da da fase de grupos, que se disputa em Israel, a partir das 20 horas, será arbitrado pelo inglês Anthony Taylor.O árbitro será auxiliado pelos compatriotas Gary Beswick e Adam Nunn, com Robert Jones nas funções de quarto árbitro.O inglês Stuart Attwell estará no papel de videoárbitro (VAR), assistido pelo holandês Dennis Higler (AVAR).Recorde-se que o Benfica já está apurado para os oitavos-de-final da prova.