Benfica já está em Munique

A comitiva do Benfica que seguiu viagem para Munique esta terça-feira já se encontra hospedada numa unidade hoteleira na capital alemã, local onde esta terça-feira defrontará o Bayern, pelas 20 horas, em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.





No momento da chegada a Munique, duas jovens adeptas encarnadas, que exibiam um cartaz dirigido a Darwin Núñez, esperavam sob chuva e frio (estão atualmente 7ºC na cidade germânica) pela saída do avançado uruguaio, que prontamente correspondeu à demonstração de apoio e carinho com fotografias e autógrafos.Para este encontro, Jorge Jesus, destacando a presença do jovem Paulo Bernardo.