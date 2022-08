Benfica mais perto da fase de grupos: assim estão os potes da Liga dos Campeões

Com a vitória em casa do Dínamo Kiev ( 0-2 ), na 1.ª mão do playoff, o Benfica ficou mais perto da fase de grupos da Liga dos Campeões, onde já estão FC Porto e Sporting, que tiveram entrada direta. As águias sabem também que irão para o pote 3 caso eliminem os ucranianos, pois têm um coeficiente de 61.000, ocupando a última vaga deste pote e juntando-se aqui aos leões. Os dragões, na condição de campeões nacionais de um dos países do top'6 da UEFA, serão cabeças de série no sorteio agendado para 25 de agosto.Nesta altura, Benfica, Dínamo Kiev, Viktoria Plzen, Qarabag, Maccabi Haifa, Estrela Vermelha, Bodo/Glimt, Dínamo Zagreb, FC Copenhaga, Trabzonspor, Glasgow Rangers e PSV Eindhoven lutam pelas seis vagas restantes - veja os resultados da 1.ª mão AQUI - Bayern Munique: 138.000- Manchester City: 134.000- Real Madrid: 122.000- Paris SG: 112.000- FC PORTO: 80.000- Eintracht Frankfurt: 61.0000- Milan: 38.000- Ajax: 82.500- Liverpool: 134.000- Chelsea: 123.000- Barcelona: 114.000- Juventus: 107.000- Atlético Madrid: 105.000- Sevilha: 91.000- RB Leipzig: 83.000- Tottenham: 83.000- Borussia Dortmund: 78.000- Red Bull Salzburgo: 71.000- Shakhtar Donetsk: 71.000- Inter: 67.000- Nápoles: 66.000- SPORTING: 55.500- Bayer Leverkusen: 53.000- ???- Club Brugge: 38.500- Celtic: 33.000- ???- ???- ???- ???- ???Marselha (pote 3/4): 44.000De notar que o Marselha, apurado e atualmente no pote 3, passará para o pote 4 caso Benfica, Rangers ou D. Zagreb passem das pré-eliminatórias. Refira-se ainda que todas as seis equipas que virão via eliminatórias ficarão sempre no pote 3 e/ou 4, como se pode ver em cima pelas vagas ainda por atribuir.