Benfica-Midtjylland sem transmissão na Dinamarca: em causa o valor exigido pelos direitos

O encontro entre Benfica e Midtjylland, da 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, marcado para as 20 horas de terça-feira, não será transmitido em solo dinamarquês, anunciou esta segunda-feira Jacob Jørgensen, o diretor comercial do clube nórdico. De acordo com o dirigente, em causa esteve o valor exigido pelos detentores dos direitos em Portugal, que afastou o canal que habitualmente transmite estes encontros."A Viaplay Group tem-se esforçado bastante para assegurar a transmissão de jogos das equipas dinamarquesas fora de casa, para gáudio e benefício dos adeptos do futebol, mas desta vez o preço pedido pelos detentores dos direitos em Portugal parece ter sido demasiado elevado", disse Jørgensen.Desta forma, a única solução para os adeptos dinamarqueses para seguirem o duelo com as águias será através das redes sociais do clube, da imprensa local e, para quem perceber português, no site de