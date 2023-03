Benfica não quer repetir episódio do Dragão e alerta adeptos do Inter: bilhetes só nas plataformas oficiais

Em nota publicada esta quarta-feira, o Benfica informou os adeptos do Inter Milão sobre a forma como poderão comprar bilhetes para o encontro entre as duas equipas no Estádio da Luz, agendado para as 20 horas de 11 de abril, a contar para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.Com o intuito de evitar nova polémica com o clube italiano, tal como aconteceu na visita dos nerazzurri ao Estádio do Dragão no passado dia 14 - em que centenas de adeptos foram impossibilitados de entrar no recinto portista para assistir ao jogo -, as águias informaram esta quarta-feira que os ingressos para a partida só poderão ser adquiridos através das plataformas oficiais do Inter Milão, clube que tem reservado 3.250 bilhetes para os seus adeptos na Luz.O Benfica esclarece ainda que a compra de ingressos por outros meios que não através das plataformas oficiais do Inter Milão poderá impossibilitar a entrada dos adeptos italianos no estádio para assistir ao jogo.