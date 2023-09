Benfica-Salzburgo, 0-2: O duelo em 5 factos

8

O Benfica perdeu () na receção ao Salzburgo na estreia na fase de grupos da Liga dos Campeões, e estes foram alguns dos dados que se destacam da partida, numa análise da GoalPoint.Os primeiros 15 minutos foram de terror na Luz, com muito mérito para a entrada em jogo dos austríacos, que aos 10 minutos já somavam 8 ações na área contra apenas 1 do Benfica.Trubin foi o 'fósforo' que incendiou a intranquilidade encarnada na fase inicial. O guardião cometeu falta para penálti logo aos 2 minutos e ainda falhou 4 passes em zona de risco ao longo do jogo.João Mário foi o sacrificado na sequência da expulsão de António Silva. O médio era até então o mais rematador (2) e não havia falhado qualquer passe (4) ou perdido uma única posse.O guardião Alexander Schlager terminou a partida com 6 defesas, mostrando-se fundamental na frustração da reação benfiquista. As suas paradas valeram 0.9 golos evitados, comparando as suas defesas com a probabilidade de golo dos remates que enfrentou.Otamendi e João Neves foram os mais inconformados até final com o destino encarnado. Somaram juntos 25 duelos ganhos e apenas 9 perdidos.