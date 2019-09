Benzema de peito cheio

Quatro golos em quatro jogos fazem Benzema estar em estado de graça em Madrid. Thomas Tuchel, técnico do PSG, deixou elogios aos francês. "O Benzema é um dos jogadores mais subvalorizados do Mundo. É o 9 do Real Madrid há quanto tempo? 25 anos? [risos]. É um jogador de grande categoria", disse o alemão, na antevisão. Os elogios a Benzema foram prontamente secundados por Zidane. "Quero sempre o Karim na minha equipa. Está a marcar mais, é muito decisivo, mas isso não é o mais importante. É um jogador de equipa e isso interessa-me mais. Penso o mesmo do que o Tuchel."

O PSG recebe o Real Madrid sem o seu tridente ofensivo de luxo: Cavani e Mbappé estão lesionados, enquanto Neymar cumpre castigado, agora reduzido pelo TAS para dois jogos.

Em Brugge, o ex-FC Porto Falcão vai fazer a estreia pelo Galatasaray em jogos da Champions. É a 5ª presença na prova do avançado colombiano.