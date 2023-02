Benzema: «Eliminatória encerrada? No futebol podem acontecer muitas coisas»

Karim Benzema foi um dos heróis da reviravolta do Real Madrid na casa do Liverpool. O avançado francês fez dois golos e uma assistência no triunfo por 5-2 mas não deixa a eliminatória dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões fechada."No futebol podem acontecer muitas coisas. Vamos ter de fazer outro jogaço no Santiago Bernabéu", garantiu aos microfones da Movistar.O dianteiro, de 35 anos, dedicou o triunfo a Amancio, lenda do Real Madrid hoje falecida aos 83 anos. "Uma noite importante para nós, quero dedicar este jogo ao nosso Presidente Honorário, Amancio. Esta vitória é para ele. Foi com personalidade e com golos. Queremos esta Liga dos Campeões e foi um belo jogo para todos. Começámos um pouco mal, sabíamos que o Liverpool com os seus adeptos ia pressionar mas depois desses 15 minutos já vimos o Real Madrid", frisou, agradecido pelos aplausos dos fãs dos reds quando deixou o relvado perto do fim.