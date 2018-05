Karim Benzema, avançado do Real Madrid, explicou este sábado que ser jogador do Real Madrid não é fácil, mas mostrou-se muito feliz pela conquista de mais uma Liga dos Campeões."Temos de tirar proveito deste momento. Fizemos história. Tem sido uma temporada difícil. Em Madrid nunca é fácil. Temos que ter mente e corpo fortes. Manter o nível alto não é fácil. Estatisticamente, para mim, não tem sido uma boa temporada, mas o futebol não é apenas estatística", referiu o francês.Por seu lado, o guarda-redes Keylor Navas também não escondeu a satisfação: "Estamos muito contentes, graças a Deus. Os adeptos apoiaram-nos sempre até ao fim. Temos lutado muito com tudo o que temos e fomos campeões novamente e isso é uma alegria muito grande".

Autor: Lusa